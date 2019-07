Il trattore si ribalta, agricoltore ferito ad Albareto

Intervento dei soccorsi nel pomeriggio del 1 luglio nel piacentino per un agricoltore di 66 anni rimasto ferito a seguito di un infortunio sul lavoro.

Il fatto si è verificato ad Albareto di Ziano (Piacenza). Pare che l’uomo, impegnato in alcuni lavori in un vigneto, si trovasse su un trattore quando il mezzo si sarebbe ribaltato. Il 66enne, caduto a terra, è riuscito ad avvertire il fratello, intervenuto in suo aiuto: è stato quindi allertato il 118, intervenuto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza da Castelsangiovanni e l’autoinfermieristica. I sanitari hanno richiesto anche l’ausilio dell’eliambulanza arrivata da Brescia.

Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasferito in volo in codice giallo all’ospedale di Cremona. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri.