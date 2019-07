Una 32enne piacentina è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta a Santo Stefano D’Aveto (Genova), nella palestra di arrampicata Rocca del Prete.

Secondo le informazioni fornite dal Soccorso Alpino Speleologico, la donna, insieme a un compagno di cordata, stava percorrendo una via denominata Indiana Jones quando è caduta, scivolando per 8 metri.

Nella caduta avrebbe riportato un grave trauma maxillo facciale e una sospetta frattura della caviglia.

Le operazioni di recupero della donna e del compagno di cordata sono state rese difficoltose dal maltempo che interessa la zona.

Sono impegnati nel soccorso 5 squadre di soccorso alpino, due di Parma e una di Piacenza e le altre del Tigullio Valdaveto, i vigili del fuoco di Genova, il gruppo Saf sempre dei vigili del fuoco e le squadre territoriali CNSAS.

L’elicottero dei vigili del fuoco ha recuperato la squadra del Soccorso Alpino Liguria a Farfanosa per trasportare velocemente uomini e materiale sulla cima del Maggiorasca. Il primo tentativo di recupero, a causa del maltempo, non è andato a buon fine.

Le squadre hanno recuperato il compagno di cordata, messo in sicurezza la donna che è stata recuperata in parete, dopo essere stata stabilizzata, e poi trasportata in elicottero all’ospedale di Genova.