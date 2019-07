Trebbia al setaccio nel week end: 32 giovani segnalati per droga

Val Trebbia passata al setaccio nell’ultimo weekend dai carabinieri della Compagnia di Bobbio: 32 sono stati i giovani segnalati per detenzione di stupefacenti per uso personale al termine dei controlli.

Le pattuglie in servizio hanno concentrato l’interesse soprattutto tra il fiume Trebbia e la Statale 45. Il servizio era finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Inoltre, i militari hanno intensificato i servizi di controllo alla circolazione stradale sulle principali arterie interessate al traffico veicolare allo scopo di renderle sicure per i tanti turisti e gitanti che hanno scelto come meta la media e l’alta Val Trebbia. Numerosi, infatti, sono stati gli automobilisti multati per infrazioni al codice della strada.

I controlli sono stati estesi anche ai luoghi di aggregazione giovanile, in particolare ai campeggi ed alle località lungo il Trebbia che per la loro posizione defilata facilmente si prestano alle frequentazioni da parte di assuntori di stupefacenti. A conclusione dei controlli, sono stati segnalati come assuntori di droga 32 giovani tra i 19 ed i 28 anni. Sono stati infatti controllati in prossimità del fiume Trebbia nei territori di Rivergaro e Gossolengo, in zone decisamente isolate rispetto al normale flusso di turisti e villeggianti.

In tutto sono stati recuperati e sequestrati circa 20 grammi di hashish e circa 50 grammi di marijuana.