Triplo podio per il VO2 Team Pink ai regionali su pista di Forlì

Si chiude con un triplo podio l’avventura del VO2 Team Pink ai campionati regionali su pista a Forlì, che mettevano in palio diverse maglie giallorosse di campionesse emiliano-romagnole.

Dopo le tre medaglie di mercoledì, giovedì 19 luglio è stata la volta di altre tre gare che hanno visto protagoniste le “panterine”: nell’Omnium Sprint Allieve, la bresciana Silvia Bortolotti ha conquistato un nuovo argento, cedendo nuovamente per soli due punti a Gaia Bolognesi (Re Artù General System). Ai piedi del podio la compagna di squadra reggiana Elisa Incerti (50 punti). Nell’analoga competizione per Donne Esordienti, quarto posto per la casalasca Elena Delogu e quinto per la piacentina Arianna Giordani.

Nell’Inseguimento a squadre Donne Allieve, invece, il titolo è sfuggito per poco più di mezzo secondo, con il quartetto targato VO2 Team Pink e composto da Martina Sanfilippo, Giulia Raimondi, Greta Bonazzoli e Silvia Bortolotti che ha dato filo da torcere alla Re Artù General System (Chiara Cassandra, Matilde Beltrami, Carlotta Cipressi e Gaia Bolognesi). Medaglia di bronzo per un team misto dove le “panterine” reggiane Elisa Incerti e Isabelle Fantini figuravano in gara insieme alle romagnole Sara e Melany Pepoli.

Risultati

Omnium Sprint Donne Allieve: 1° Gaia Bolognesi (Re Artù General System) 74 punti, 2° Silvia Bortolotti (VO2 Team Pink) 72 punti, 3° Matilde Beltrami (Re Artù General System) 60 punti, 4° Elisa Incerti (VO2 Team Pink) 50 punti, 5° Chiara Cassandra (Re Artù General System) 48 punti, 6° Micol Goldoni (Polisportiva San Marinese) 44 punti

Omnium Sprint Donne Esordienti: 1° Sara Capellari (Re Artù General System) 58 punti, 2° Valentina Zanzi (Re Artù General System) 56 punti, 3° Camilla Lazzari (Re Artù General System) 46 punti, 4° Elena Delogu (VO2 Team Pink) 32 punti, 5° Arianna Giordani (VO2 Team Pink) 30 punti, 6° Alessia Di Pilato (Re Artù General System) 28 punti

Inseguimento a squadre Donne Allieve: 1° Matilde Beltrami, Chiara Cassandra, Carlotta Cipressi, Gaia Bolognesi (Re Artù General System) 4’ 09” 003, 2° Martina Sanfilippo, Greta Bonazzoli, Giulia Raimondi, Silvia Bortolotti (VO2 Team Pink) 4’ 09” 574, 3° Melany Pepoli, Sara Pepoli, Elisa Incerti, Isabelle Fantini 4’ 12” 640.

Nelle foto, il podio dell’Inseguimento a squadre