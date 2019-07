Turismo, bando investimenti per riqualificazione strutture: via alle domande

Per promuovere e favorire l’insediamento e lo sviluppo delle attività ricettive e turistico-ricreative dell’Emilia –

Romagna, la Regione – con la delibera di Giunta regionale n. 921 del 5 giugno 2019 – ha approvato un nuovo bando che prevede contributi a fondo perduto per interventi di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo delle attrezzature.

La prima finestra per la presentazione delle domande va dal 17 luglio al 13 agosto 2019. Possono presentare la domanda di finanziamento le strutture ricettive alberghiere e le strutture ricettive all’aria aperta, gli stabilimenti e le strutture balneari.

Tra le spese ammissibili, che devono essere pertinenti e funzionali all’esercizio dell’attività, figurano quelle per opere edili, murarie e impiantistiche; per l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti opzionali, finiture e arredi; per l’acquisto di dotazioni informatiche, hardware, software e relative licenze d’uso, servizi di cloud computing, per la realizzazione di siti per l’e-commerce; spese per l’acquisto o allestimento di mezzi di trasporto per i quali la normativa vigente non richieda l’obbligo di targa ai fini della circolazione; spese per l’acquisizione di servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione dei progetti, comprese le spese relative alle attività di progettazione, direzione lavori e collaudi, e/o necessari per la presentazione delle domande.

La domanda di contributo dovrà essere compilata e inviata alla Regione esclusivamente per via telematica, tramite l’applicazione web Sfinge 2020. Le domande di contributo dovranno essere presentate all’interno delle finestre e delle seguenti scadenze:

1° Finestra: dalle ore 10 del giorno 17 luglio 2019 alle ore 13 del giorno 13 agosto 2019 (la finestra sarà

chiusa al raggiungimento delle 60 domande presentate);

2° Finestra: dalle ore 10 del giorno 15 ottobre 2019 alle ore 13 del giorno 3 dicembre 2019 (la finestra

sarà chiusa al raggiungimento delle 150 domande presentate).