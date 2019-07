Ubriaco aggredisce la moglie e colpisce un poliziotto alla testa con una pistola finta. Arrestato

Ubriaco aggredisce la moglie e ferisce alla testa un poliziotto, colpendolo alla testa con una pistola antica finta. E’stato arrestato.

I fatti risalgono alle prime ore del mattino del 24 luglio, quando è stato richiesto l’intervento della volante in via Rosso a Piacenza.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato una ragazza di 29 anni, di origini romene, che ha riferito di essere stata scacciata di casa dal marito dopo una lite, e di essere preoccupata per i figli, un bimbo di un anno e una bambina di 6, rimasti nell’appartamento con lui.

Gli operatori hanno quindi accompagnato la donna alla porta, che l’uomo, 31 anni, romeno, si è rifiutato di aprire, inveendo contro la donna e gli agenti, mentre i bambini hanno iniziato a piangere all’interno.

Gli agenti hanno così chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che si sono piazzati sotto le finestre dell’appartamento. L’uomo è quindi uscito sul balcone per controllare la situazione, e la bimba ne ha approfittato per aprire la porta di casa. Gli agenti quindi hanno raggiunto il 31enne, cercando di allontanarlo dalla cucina affinché non potesse prendere coltelli o latro, ma l’uomo ha estratto da un armadio quella che è sembrata essere una pistola antica, puntandola in faccia a un agente. Ne è seguita una colluttazione e l’uomo, brandendola per la canna, ha colpito con il calcio il poliziotto alla testa.

Gli altri operatori lo hanno disarmato, ma lui ha cercato ugualmente di aggredirli utilizzando, questa volta, un martelletto. Per fortuna gli agenti sono riuscita avere la meglio prima di essere ancora colpiti e lo hanno immobilizzato.

La moglie ha raccontato che il marito era rientrato in casa alle 5 del mattino, decisamente ubriaco, e che alle sue richieste di spiegazioni è sbottato, inveendo contro di lei e buttandola per terra, trascinandola per il collo e rinchiudendola in camera da letto. Qui però la ragazza è riuscita a chiedere l’intervento della polizia.

Il marito, incensurato e regolarmente occupato, è stato quindi arrestato. Deve rispondere di lesioni e maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’agente ha riportato una ferita lacero contusa al capo, con una prognosi di 7 giorni.

La “pistola” invece è risultata essere una replica, ossia finta, ed è stata comunque sequestrata insieme al martelletto.