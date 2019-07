Un altro giovane portiere per la Vigor Carpaneto: Edoardo Belli

Un altro portiere in quota “under” per una coppia di estremi difensori classe 2000. La Vigor Carpaneto 1922 completa il reparto tra i pali accogliendo Edoardo Belli, giovane calciatore toscano ora approdato in maglia biancazzurra in terra piacentina.

Originario di Prato, dove è nato il 23 marzo 2000, ha mosso i primi passi in una squadra parrocchiale (Casa della Gioventù) per poi passare ai Giovani Rossoneri. La sua carriera è proseguita con il biennio alla Sestese prima di quattro anni di crescita nel Margine Coperta, giocando campionati regionali toscani ai massimi livelli. L’annata 2017-2018 l’ha catapultato in serie D nel Montecatini (giocando anche negli Juniores nazionali) prima di approdare a metà stagione in Eccellenza allo Zenith Audax, dove è rimasto per un anno solare prima di passare lo scorso inverno al Pisa, entrando a far parte della rosa della Berretti e allenandosi due mesi con la prima squadra nerazzurra.

“Carpaneto – spiega Edoardo – è una bella occasione per me, ho colto subito uno stile molto professionale nei miei confronti; inoltre, quando sono venuto a vedere l’ambiente mi è piaciuto molto, con strutture ormai professionistiche. Inoltre, quella con la Vigor sarà un’esperienza importante per la mia crescita, contando che sarò anche via da casa; nel complesso questo anno mi può far maturare molto come carattere e dal punto di vista tecnico. Mi hanno detto anche come il paese sia molto affezionato alla squadra e questo è molto importante per tutti noi”.

Belli formerà la coppia di estremi difensori della Vigor insieme a Marco Lassi, coetaneo e proveniente dal Sondrio (serie D girone B) dove ha maturato venti presenze in quarta serie dopo il biennio in Eccellenza sempre con la stessa maglia. “Con Belli – spiega il presidente del Carpaneto, Giuseppe Rossetti – definiamo la coppia di portieri giovani, entrambi promettenti. E’ un ragazzo che si è mostrato subito entusiasta di venire alla Vigor e sono quelle situazioni molto belle che contribuiscono a formare un bel gruppo”.