Un nuovo attaccante per il Fiorenzuola: dal Venezia arriva Enrico Pozzebon

Con una nota ufficiale, l’U.S. Fiorenzuola 1922 annuncia l’acquisto per la stagione 2019/20 di Enrico Pozzebon, attaccante classe 2000 proveniente dalle fila del Venezia.

“Enrico – commentano i vertici societari -, attaccante di 188 cm nell’ultima stagione nelle fila della Primavera delle società veneta, con 4 reti all’attivo in 18 gare disputate, porta in rossonero la sua grande fisicità abbinata al suo fiuto per il goal che ha dimostrato nel settore giovanile”.