Un nuovo attaccante per la Vigor: ha firmato Federico Avanzini “Ho voglia di riscatto”

“Indossare la casacca biancazzurra con la voglia di far bene e di dare un calcio alla sfortuna che nei mesi scorsi si è accanita contro di lui”.

Con queste parole la Vigor Carpaneto 1922 presenta Federico Avanzini, giovane attaccante classe 2000 che rinfoltirà la quota under e il parco attaccanti a disposizione di mister Adailton. Nato il 3 novembre 2000 a Fiorenzuola (Piacenza), Avanzini – alto un metro e 84 centimetri – è originario del comune parmense di Soragna, maturando in primis nella squadra del suo paese, mentre nel 2014 è approdato al Pro Piacenza, sua ultima maglia indossata fino all’epilogo societario della scorsa stagione in Lega Pro.

Nel 2017 ha esordito in terza serie nella sfida tra i rossoneri (guidati da Fulvio Pea) contro il Livorno, ma il 2018 non gli ha sorriso: a marzo è arrivata la rottura del legamento crociato anteriore destro, che poi ha fatto nuovamente crack a dicembre. Ad aprile 2019 l’operazione e ora il recupero in pieno corso.

“Conto – spiega Federico – di tornare a lavorare a metà agosto con carichi differenziati per poi proseguire il recupero. Come caratteristiche, sono una prima punta, ma che si può adattare anche come seconda: mi piace far salire la squadra e difendere la palla. Arrivo alla Vigor con tanta voglia di riscatto e con il desiderio di imparare da due grandi attaccanti come Rantier e mister Adailton”.

“Federico – afferma il presidente della Vigor Carpaneto 1922, Giuseppe Rossetti – è un ragazzo promettente a cui la fortuna non ha sorriso nei mesi scorsi. Siamo consapevoli della sua situazione legata agli infortuni, lo aspettiamo senza fretta, ma abbiamo comunque voluto scommettere su di lui. Il suo arrivo aumenta ulteriormente la quota under e un reparto offensivo folto, anche tra i giovani”.