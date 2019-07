“Un sovrappasso per la Galleana” Soddisfatti Fratelli d’Italia per ok a proposta

FRATELLI D’ITALIA: “BENE ASSENSO A NOSTRA PROPOSTA PER SOVRAPPASSO ROTATORIA TANGENZIALE”

“Grande è la soddisfazione per il vasto consenso ottenuto dalla proposta di Fratelli d’Italia di coinvolgere ANAS e Regione Emilia-Romagna per realizzare lo scavalco della rotatoria posta all’imbocco della Strada Statale 45 di Val Trebbia” lo rimarcano in una nota i consiglieri di Fratelli d’Italia che, nell’ambito del dibattito sulla individuazione del sito ove collocare il nuovo ospedale, hanno presentato un ordine del giorno per invitare il Sindaco e la Giunta ad attivarsi presso i predetti enti in tal senso.

“Gli studi a disposizione del consiglio comunale – evidenziano i consiglieri del movimento politico di Giorgia Meloni – stimano in 5000 veicoli al giorno in più il carico di traffico che, ad ospedale realizzato, interesserà la città di Piacenza. Va da sé che un simile incremento, come del resto già avviene nelle ore di punta, graverà in modo significativo tanto sulla tangenziale quanto sulla viabilità comunale”. Il gruppo consigliare di Fratelli d’Italia non ha dubbi: “L’opera di scavalco della rotatoria – prosegue la nota – da realizzarsi senza oneri per il Comune, risulta indispensabile ed è altrettanto auspicabile che, a sostegno della stessa, si sottoscriva per tempo un protocollo di intesa con ANAS e Regione Emilia-Romagna”.

L’ordine del giorno, illustrato dal consigliere Nicola Domeneghetti, è stato dunque approvato a larghissima maggioranza. “Prevedere lo scavalcamento della rotonda – concludono i rappresentanti di Fratelli d’Italia – è una questione di buon senso e, del resto, che la questione sia sentita lo attesta il fatto che la nostra proposta ha riscosso un consenso che va ben oltre i confini della maggioranza di centrodestra”.