Nuovo giovane per la Bakery Basket: Liam Udom

La Bakery Basket – Pallacanestro Piacentina ufficializza un nuovo under: il classe 2000 proveniente da Basket Firenze, Liam Udom.

Le prime parole del giovanissimo neo biancorosso: “Ho scelto la Bakery perchè mi sembrava la scelta più adeguata per la mia crescita come giocatore. Conosco l’allenatore, e so che mi farà lavorare duro così da avere la possibilità di ritagliarmi dello spazio sul parquet. L’annata a Firenze è stata positiva. Per la prima volta ho potuto confrontarmi con un campionato di grande qualità. Sono sicuro che Piacenza possa darmi di nuovo la possibilità di giocare ad alti livelli, visto anche l’ottimo progetto che vi è dietro. Quest’anno mi aspetto una grande crescita personale e, di conseguenza, anche di squadra per cercare di raggiungere i massimi obiettivi possibili. Non vedo l’ora di iniziare e mettermi a lavorare con i compagni”.

Udom inizia a giocare a basket nella Sancat, società con la quale conquista due volte le finali nazionali nelle categorie U14 e U16 Eccellenza. Tra il 2016 e il 2017 gioca con i Crabs Rimini il campionato Under 18 Eccellenza mentre nel 2018, con il Pistoia Basket, raggiunge ancora le finali nazionali di categoria. Nella passata stagione il giovane fiorentino è stato ingaggiato dalla squadra della sua città per provare la scalata in serie A2. Il cammino del tem toscano si è interrotto in semifinale contro l’Urania Milano.