Vacanze agli sgoccioli per la Vigor Carpaneto: sabato il raduno. Arriva il giovane Galazzi

Vacanze agli sgoccioli per la Vigor Carpaneto 1922, attesa dall’inizio della preparazione in vista della sua terza avventura consecutiva e della propria storia nel campionato di serie D.

Sabato 27 luglio, infatti, è la data del raduno biancazzurro, con l’appuntamento alle 10 al centro sportivo “San Lazzaro” di Carpaneto dove la squadra si ritroverà ufficialmente agli ordini del nuovo tecnico Martins Adailton. La prima giornata sarà interamente dedicata ai test curati dal confermato preparatore fisico Pablo Lischetti, con le valutazioni specifiche che saranno effettuate sia al mattino sia al pomeriggio. Dopo la domenica di riposo, lunedì 29 luglio inizierà la canonica preparazione.

Arriva il giovane attaccante Galazzi – Arriva intanto un rinforzo in quota under per la società del presidente Rossetti, che dà il benvenuto a Nicolas Galazzi, giovane attaccante classe 2000 che farà parte della prima squadra biancazzurra affidata al nuovo tecnico Martins Adailton.

Nato il 18 dicembre 2000 a Pavia, Galazzi (originario di Sant’Alessio con Vialone) è maturato nella lunga esperienza a “chilometro zero” all’Accademia Pavese (12 anni) prima di approdare alla Berretti dell’Inter, entrando in contatto anche con la prima squadra per numerosi allenamenti agli ordini di Luciano Spalletti in una rosa che – tra gli altri – contava anche Mauro Icardi.

Nella scorsa stagione, infine, il passaggio al Fanfulla in serie D, sfidando in due occasioni la Vigor in campionato (girone D) e maturando complessivamente 24 presenze con 3 gol. In questa sessione estiva, è stato tesserato dal Piacenza Calcio che l’ha poi girato in prestito al Carpaneto.

“Sapevo – racconta Nicolas – come Carpaneto fosse una piazza importante dove poter far bene; sono davvero contentissimo di questa scelta. All’andata non avevo giocato al “San Lazzaro” causa infortunio, mentre ero sceso in campo nel match di ritorno a Lodi. Ho avuto una buona impressione della Vigor, che mi era apparsa una squadra di livello e dove i giovani possono maturare bene. Sono un attaccante esterno, nel 4-3-3 gioco spesso a destra, ma è capitato anche sul versante opposto, mentre nella scorsa stagione per esigenze sono stato schierato anche da terzino. Per uno del mio ruolo, lavorare con Julien Rantier e Martins Adailton è una vera e propria fortuna: potrò imparare molto da loro”.

“E’ un ragazzo – afferma il presidente della Vigor, Giuseppe Rossetti – che rafforza la nostra quota under e in cui crediamo molto. Ha scelto Carpaneto pur avendo tante richieste, anche dai piani superiori. E’ stato tesserato dal Piacenza e arriva in prestito grazie all’ottima collaborazione che abbiamo con il club professionistico biancorosso. Con il suo arrivo il nostro mercato inizia il rush finale verso il completamento della rosa”.