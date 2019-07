Vento e grandine, i temporali si abbattono su Piacenza e dintorni

Erano attesi e alla fine sono arrivati i temporali dopo il gran caldo.

Come annunciato dalle previsioni meteo una violenta ondata di maltempo ha investito la provincia di Piacenza a partire dalla parte occidentale.

Vento forte, pioggia intensa e anche grandine dal primo pomeriggio di sabato si sono abbattuti nella zona compresa tra Castelsangiovanni e Piacenza.

Tante le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti in particolare nella zona di Gragnano, San Nicolò e Calendasco.

IN AGGIORNAMENTO

Allerta gialla per temporali, temperature in lieve flessione. La Regione Emilia-Romagna ha emesso una allerta di codice giallo in tutto il territorio regionale per le giornate del 27 e 28 luglio: sono previste precipitazioni prevalentemente a carattere di temporale inizialmente sul settore occidentale, in estensione al resto del territorio regionale; previsti fulmini, raffiche di vento localmente intense e grandine. In diminuzione anche le temperature, che nel weekend si attesteranno 22 e 25°C (minime) e con massime tra 32 gradi sulla costa e 34 nelle aree di pianura interne.

L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in stretto raccordo con Arpae ER, seguirà l’evoluzione dei fenomeni; per maggiori informazioni consultare l’allerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/