Il Vespa Club Piacenza compie 70 anni: in 400 da tutta Italia al raduno

Il Vespa Club Piacenza compie 70 anni e festeggia con un grande raduno nazionale in programma domenica 14 luglio.

Già 400 i “Vespisti” da tutta Italia prenotati per l’evento, organizzato dal Club in collaborazione con il Comune di Piacenza e inserito nel Calendario nazionale del Vespa Club d’Italia, che vedrà il ritrovo dalle ore 8 in piazza Cavalli; alle 11 la partenza del colorato serpentone per un giro turistico panoramico in direzione delle valli piacentine lungo un percorso di circa 25 chilometri.

A mezzogiorno la sosta per il pranzo a Vigolzone con aperitivo, Vespa Party, premiazioni e il pranzo (posti a tavola già esauriti). Tutti i Vespa Club partecipanti riceveranno un ricordo della manifestazione, altri premi saranno consegnati ai primi tre Vespa Club più numerosi ed ai primi tre Vespa Club provenienti da più lontano. Durante tutto il Raduno sarà presente l’Ape Disco di Stefano Dioni del Bar 50 Special di Ponte Ghiara (Parma) che farà ballare sulle note della musica anni ’80.

A tutti i partecipanti verrà consegnata una busta zainetto contenente, oltre al materiale turistico, i gadgets personalizzati “70 ANNI Vespa Club Piacenza”.

Info e dettagli su www.vespaclubpiacenza.com

LA LOCANDINA CON IL PROGRAMMA