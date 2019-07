Via Cavour, i lavori “chiudono” l’incrocio con via Roma e via Borghetto

Inizierà lunedì 15 luglio, per concludersi entro venerdì 19, l’intervento di sistemazione della pavimentazione stradale all’intersezione semaforizzata tra via Cavour, via Roma e via Borghetto a Piacenza, nell’ambito dei lavori in corso nella zona.

In concomitanza con questa fase del cantiere, nelle date indicate, sarà istituito il divieto di circolazione nel tratto di via Roma compreso tra vicolo San Pietro e via Cavour: i veicoli provenienti da via Alberoni potranno svoltare in via Giordano Bruno, in via Genocchi o in vicolo San Pietro.

Contestualmente, in via Cavour, nel tratto compreso tra via Baciocchi e largo Matteotti, sarà in vigore il senso unico di marcia (con direzione consentita verso il centro città) mentre in via Borghetto, nel tratto tra via Cavour e via Posta dei Cavalli, sarà istituito il divieto di circolazione. Per raggiungere via Borghetto quindi, i veicoli provenienti da viale Risorgimento dovranno svoltare a destra in via Baciocchi, transitare in piazza Cittadella e poi imboccare via Posta dei Cavalli, mentre quelli provenienti da piazza Cavalli dovranno percorrere via Cavour, svoltare a sinistra in largo Matteotti e poi girare a destra in via Cittadella.

Anche le linee del trasporto pubblico subiranno deviazioni: per tutti gli aggiornamenti a riguardo, consultare il sito www.setaweb.it. Qualora l’intervento si concludesse in anticipo sui tempi previsti, verrà ripristinata la viabilità ordinaria.

Nella giornata di mercoledì 17 luglio, inoltre, data la concomitanza con il mercato bisettimanale, dalle ore 6 alle ore 16, in via Cavour non sarà consentita la circolazione (tutti i veicoli provenienti da viale Risorgimento dovranno quindi svoltare in via Baciocchi).