Via Colombo, finisce al pronto soccorso dopo una lite notturna

Prima la lite e poi le botte davanti all’hotel: in azione carabinieri e metronotte.

Nella notte fra venerdì 26 e sabato 27 luglio in via Colombo a Piacenza due persone di origine senegalese si sono resi protagonisti di una lite violenta nei pressi di un hotel. Come spiegano gli agenti, è stato proprio il direttore della struttura alberghiera ad allertare i carabinieri i quali, insieme ad una pattuglia di Metronotte Piacenza, si sono immediatamente recati sul luogo della rissa.

I militari hanno verificato le generalità dei due uomini, chiamando quindi il 118 che ha trasportato uno dei due al pronto soccorso, al fine di accertarne le condizioni in seguito ad un pugno ricevuto durante la lite.