“In via Guarnaschelli non svuotato da nove giorni il cestino dei rifiuti dei cani”

“In via Guarnaschelli a Piacenza non viene svuotato il cesto dei rifiuti dei cani da nove giorni”.

La segnalazione arriva da un lettore, che ci ha inviato la foto a corredo dell’articolo. “Ho personalmente chiamato per tre volte Iren – spiega – e inviato segnalazione via mail, ma non è stato fatto niente. Mi è stato detto che il servizio si dovrebbe svolgere a giorni alterni”.

“Mi sembra assurdo che dopo quattro segnalazioni nessuno intervenga: inutile descrivere la situazione dal punto di vista igienico”.