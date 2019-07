Sono partiti con la benedizione del vescovo Gianni Ambrosio da Piazza Duomo a Piacenza, intorno alle 9 della mattinata del 12 luglio, i dodici appassionati di Vespa che tra oggi e domani attraverseranno lo stivale per arrivare a Napoli, precisamente alla chiesa di Sant’Antonio a Posillipo dove al termine del viaggio accenderanno una candela.

I “vespisti”, capitanati dall’insegnante piacentino di 59 anni, Roberto Donati, si daranno il cambio su tre “faro basso” del 1949, soprannominate “le caravelle”, in un viaggio di 800 chilometri per 37 ore totali.

Il tutto, come se non bastasse, con l’obiettivo di non far mai spegnere il motore, nemmeno ai cambi o ai rifornimenti: da qui il nome “Vedi Napoli e poi spegni”, con cui è stata rinominata questa “impresa” su strada.

“Le nostre tre vespe – aveva spiegato Donati alla vigilia della partenza – hanno un cesto in legno dentro il quale, al nostro passaggio, la gente potrà gettare, rigorosamente al volo, i prodotti tipici di ogni regione che attraverseremo. Cibo e vino che alla fine condivideremo con tutti gli amici che ci attenderanno all’arrivo a Napoli”.

Nelle foto alcuni momenti del viaggio, documentato minuto per minuto sulla pagina facebook creata per l’occasione da questi inossidabili appassionati della mitica due ruote della Piaggio, simbolo dell’italianità e di un’epoca indimenticabile, quella della Dolce Vita.