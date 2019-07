Vicenda Caruso, una petizione chiede le dimissioni della giunta. Mercoledì incontro pubblico

“Dimissioni giunta dopo il caso Caruso”. E’ il titolo di un incontro pubblico, promosso da Potere al Popolo Piacenza – in programma mercoledì 10 luglio (ore 20.30) alla Cooperativa Popolare Infrangibile 1946 a Piacenza in Via Alessandria 16.

“Al fine di non far cadere nel dimenticatoio e nel vuoto delle dichiarazioni di circostanza il devastante caso di infiltrazioni della ‘ndrangheta a Piacenza nella figura del Presidente del Consiglio Giuseppe Caruso – spiegano gli organizzatori dell’appuntamento – Potere al Popolo di Piacenza si fa promotore di una iniziativa popolare, di cui non vuole avere l’esclusiva ma che vuole condividere, incentrata sulla proposta di una petizione per le dimissioni della Giunta Barbieri in una campagna da condividere con le forze politiche della sinistra e con la società civile”.

Questa la petizione proposta.

“I sottoscritti cittadini, le sottoscritte forze politiche sociali, culturali e civili di Piacenza, preso atto della gravissima situazione creatasi nella città con l’inchiesta delle infiltrazioni ‘ndranghetiste di Piacenza

TENUTO CONTO

1) che il Presidente del Consiglio Comunale di Piacenza, secondo le accuse DELLA MAGISTRATURA, era in mano alla ‘ndrangheta, quindi ricattabile e usabile anche politicamente in qualsiasi momento;

2) che Giuseppe Caruso è stato proposto a presidente del Consiglio Comunale da Tommaso Foti, l’uomo forte di questa amministrazione;

E che quindi non siano negabili le implicazioni politiche di quanto sta accadendo, per un elementare criterio di responsabilità, di trasparenza di democrazia e di rispetto della città

CHIEDONO LE DIMISSIONI DELLA ATTUALE AMMINISTRAZIONE DI CENTRO DESTRA”