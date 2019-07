Tra visite culturali e gite in collina, estate intensa per le attività rivolte alla terza età

Proseguono anche nel periodo estivo le iniziative rivolte alla terza età, organizzate dall’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza: nei giorni scorsi, un gruppo di partecipanti alle attività ricreative per la terza età ha avuto l’occasione di riscoprire le tracce lasciate, in città, da Napoleone Bonaparte.

Sono ancora aperte le iscrizioni agli ultimi eventi del mese di luglio, tutti con prenotazione obbligatoria rivolgendosi direttamente alla sede di via Taverna 39 (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 11.30), telefonando negli stessi orari al numero 0523-492724 o scrivendo all’indirizzo socioricreative@comune.piacenza.it.

Mercoledì 10 luglio verrà organizzata una visita guidata alla chiesa di San Francesco, dove il 10 maggio 1848 Piacenza “Primogenita” dichiarò l’annessione plebiscitaria al futuro Regno d’Italia. Il costo della visita è di 5 euro. Giovedì 18 luglio è in calendario la gita a Velleia Romana: partenza al mattino con bus GT dal parcheggio del Cheope (lato banca) e rientro per l’ora di pranzo. La visita guidata consentirà di immergersi nella vita quotidiana del tempo, dalla sfera privata nella Casa del Cinghiale alla vita pubblica del foro. Il costo dell’attività è di 8 euro.

Martedì 23 luglio si terrà una visita guidata al Museo di Storia Naturale, in via Scalabrini 113, per un vero e proprio viaggio attraverso gli ambienti e l’ecosistema di Piacenza: dalla pianura, passando per la collina e arrivando alla montagna. Il costo della visita è di 2 euro.

Sono aperte anche le prenotazioni per l’ultima uscita estiva: martedì 27 agosto, visita al castello di Gropparello e al paese delle favole, I Bersani. Partenza al mattino con bus GT dal parcheggio Cheope (lato banca) e rientro nel pomeriggio. In mattinata visita guidata all’affascinante Castello di Gropparello e al borgo delle favole “I Bersani”. Dopo il pranzo libero, nel pomeriggio è prevista una visita a sorpresa. Costo dell’itinerario guidato, 15 euro.