Vittorino, grande tennis al Memorial Ugo Marzolini: vincono Gabba e Braghieri

La tennista alessandrina Giulia Gabba, portacolori della Canottieri Casale Monferrato, ha scritto il proprio nome nell’albo d’oro del Memorial Ugo Marzolini, torneo open femminile di tennis organizzato dalla Vittorino da Feltre e giunto quest’anno alla sua sesta edizione.

Giulia Gabba (2.3) si è imposta in un torneo di alto livello tecnico che ha visto complessivamente scendere in campo quaranta tenniste provenienti da circoli emiliano romagnoli, piemontesi, lombardi e liguri.

Dopo aver eliminato Elsa Rebecca Terranova (2.6) in semifinale con un doppio 6-2, la Gabba si è misurata nell’atto conclusivo del torneo con Isabella Zade Tcherkes, 2.4 del TC Castellazzo Parma che in semifinale aveva a sua volta superato in due set Patricia Chirea (6-0, 7-6 i parziali), giovane maestra della Vittorino da Feltre autrice, comunque, di un ottimo torneo.

La finale, a tratti spettacolare, ha visto emergere il maggior tasso tecnico di Giulia Gabba che, dopo essersi aggiudicata agevolmente la prima partita, ha liquidato l’avversaria in due set (6-4, 6-1 i parziali) di fronte ad un numeroso pubblico di appassionati.

Nel tabellone di 4ª categoria, invece, la vittoria è andata a Giuseppina Braghieri, 4.1 dell’AT Borgotrebbia. Approdata alla finale a spese di Irene De Cenzo (4.1 del Tennis Pode) superata per 6-1, 6-3, Giuseppina Braghieri si è confrontata nell’atto conclusivo del torneo con la compagna di squadra Maria Grazia Viola, reduce dal successo conquistato in semifinale a spese di Giada Cuneo, portacolori della Polisportiva Futura (6-1, 6-3 i parziali).

In finale la Braghieri si è imposta agevolmente in due set (6-1, 6-2) conquistando così il meritato trofeo intitolato alla memoria di Ugo Marzolini, indimenticato socio della Vittorino da Feltre nonché organizzatore di numerosi eventi sportivi e ricreativi.

Le premiazioni sono state effettuate dalla signora Rosanna Marzolini. Il torneo è stato diretto dal giudice arbitro Andrea Borsotti con la collaborazione di Stefano Frà; arbitro di sedia Graziana Marchello.