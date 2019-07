VO2 Team Pink, doppia convocazione “azzurra” per Collinelli e Gasparrini

Doppia, prestigiosa convocazione per il VO2 Team Pink, con due “panterine” chiamate in nazionale italiana per partecipare agli Europei Juniores e Under 23 (maschili e femminili) su pista in programma dal 9 al 14 luglio a Gand (Belgio).

Nella lista del ct Edoardo Salvoldi, infatti, figurano anche due atlete Junior del sodalizio piacentino: si tratta della ravennate Sofia Collinelli e della torinese Eleonora Camilla Gasparrini.

Per la Collinelli, classe 2001, si tratta di una nuova estate ai massimi livelli internazionali di categoria dopo aver brillato lo scorso anno ad Aigle (2018), dove Sofia (figlia d’arte, il papà-ds è stato oro olimpico ad Atlanta 1996) ha conquistato il titolo mondiale ed europeo nell’Inseguimento a squadre e il bronzo continentale nell’Inseguimento individuale. Per la Gasparrini, classe 2002 e al suo primo anno in categoria, invece, si tratta del debutto europeo, dove Eleonora arriva con il fresco titolo tricolore della scorsa settimana centrato a cronometro proprio davanti alla compagna di squadra Collinelli.

“Arrivo – spiega Sofia – da alcuni giorni di lavoro con la nazionale a Grenchen, mi sento bene, carica e non vedo l’ora di gareggiare. Il mio obiettivo generale è quello di arrivare a medaglia e puntare più in alto possibile nelle gare”. “Per me – aggiunge Eleonora Camilla Gasparrini – si tratta dei primi Europei ed è una grandissima emozione, il primo coronamento dei sogni di un’atleta in fascia giovanile. Nell’ultimo mese sto entrando in forma, a Grenchen abbiamo lavorato duro per provare ad arrivare pronte agli Europei; mi sento abbastanza tranquilla, già la convocazione è un bell’obiettivo raggiunto e prenderò ciò che verrà, promettendo ovviamente il massimo impegno in ogni occasione”.

Questa la composizione dell’Italdonne a Gand:

Alessio Camilla Ciclismo Insieme

Alzini Martina Bigla Team

Balsamo Elisa G.S. Fiamme Oro

Barbieri Rachele G.S. Fiamme Oro

Bissolati Elena G.S. Cicli Fiorin Cycling Team Asd

Balestra Lorenzo Team Giorgi A.S.D.

Catarzi Giorgia Ciclismo Insieme

Cavalli Marta G.S. Fiamme Oro

Collinelli Sofia VO2 Team Pink

Crestanello Lara Ciclismo Insieme

Fidanza Martina Eurotarget – Bianchi – Vittoria

Gasparrini Eleonora Camilla VO2 Team Pink

Guazzini Vittoria G.S. Fiamme Oro

Paternoster Letizia G.S. Fiamme Azzurre

Tebaldi Greta (Riserva) Eurotarget – Bianchi – Vittoria

Vece Miriam Valcar Cylance Cycling

Vitillo Matilde Racconigi Cycling Team.

Nelle foto di Fabiano Ghilardi, Eleonora Camilla Gasparrini e Sofia Collinelli (VO2 Team Pink)