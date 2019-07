Volante della polizia finisce fuori strada in tangenziale vicino all’Ipercoop

Volante della polizia finisce fuori strada in tangenziale, vicino allo svincolo del centro commerciale Ipercoop di Piacenza.

Nello scontro non vi sarebbero altri mezzi coinvolti.

Nella mattinata del 9 luglio due agenti si stavano recando presso l’Ipercoop per effettuare un servizio, quando, per cause da chiarire, avrebbero perso il controllo dell’auto di servizio, una Fiat Bravo, finendo contro il guardrail dello svincolo per entrare nel parcheggio del centro commerciale.

Gli agenti sono stati subito soccorsi, sul posto la Pubblica Assistenza Croce Bianca, insieme al radiomobile dei carabinieri per i rilievi. Sul posto anche altre volanti, giunte sul posto per sincerarsi delle condizioni dei colleghi.