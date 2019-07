Volley B, confermato lo staff medico e fisioterapico della Canottieri Ongina

Esperienza e gioventù a braccetto, con la professionalità come traìt d’union. In casa Canottieri Ongina è tempo di conferme per lo staff medico e fisioterapico al servizio della prima squadra piacentina che militerà in serie B maschile nel girone B.

Per il secondo anno consecutivo, la fisioterapista sarà Virginia Braghieri, giovane professionista piacentina nuovamente impegnata con la squadra giallonera. “L’esperienza della scorsa stagione – spiega Virginia –.è stata più che positiva, mi sono trovata bene, non ho avuto grandi problemi pur essendo stata la mia prima esperienza in panchina, per di più in una realtà importante. In vista della prossima annata pallavolistica, in coordinamento con il preparatore atletico (Matteo Bozzetti), cercheremo di lavorare sulla giusta prevenzione degli infortuni, una variabile che incide nell’arco di un’annata, iniziando fin da subito al contempo a valutare e a intervenire sulle problematiche avute dai singoli giocatori”.

“Tutto questo anche grazie allo studio Physio Evolution dove lavoro e con la possibilità di utilizzare terapie fisiche mirate e macchinari innovativi. Personalmente, ho deciso di rimanere perché mi è piaciuto il progetto di una squadra competitiva, a Monticelli mi sono trovata bene”.

Ben di più lungo corso, invece, l’avventura giallonera del medico sociale Carlo Pini, da più di vent’anni al servizio della Canottieri Ongina Volley, ovviamente senza mai saltare una stagione.