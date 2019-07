Volley B, Riccardo Ferrari Ginevra alla Canottieri Ongina

Continua la campagna di rafforzamento della Canottieri Ongina, formazione piacentina che prenderà parte al prossimo campionato di serie B maschile. La società giallonera dà il benvenuto a Riccardo Ferrari Ginevra, opposto classe 1995 proveniente dall’Opem Audax Parma.

Originario proprio della città ducale, Ferrari Ginevra è maturato nell’Al.Ga. Parma e in serie C all’Eureka Langhirano, prima di approdare in terra reggiana con la maglia di Campegine, dove in primis ha conquistato una promozione dalla C alla B per poi fare doppietta festeggiando l’approdo in A2 attraverso i play off che nel penultimo ostacolo aveva visto Campegine eliminare proprio la Canottieri Ongina. Ora il cerchio si chiude con l’arrivo in terra piacentina.

“Mi hanno convinto – spiega l’opposto – la volontà e la carica del presidente Fausto Colombi; inoltre, mi hanno parlato tutti benissimo di questa realtà, conoscendo del resto Riccardo Giumelli ed Emilio Pazzoni (palleggiatore e ds nella scorsa stagione all’Opem Audax) , entrambi ex di Monticelli. Sono carico e ho visto come stia nascendo una squadra forte”.