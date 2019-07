Volley B2, il Busa Foodlab parte dalla sfida casalinga con US Arbor Interclays

Il Busa Foodlab aprirà il campionato 2019/20 con una sfida casalinga: avversaria della prima giornata – fissata per il 19 ottobre 2019 alle ore 18 – saranno le reggiane dell’US Arbor Interclays, formazione che ha concluso la precedente B2 al settimo posto da neopromossa.

Il sorteggio del calendario del girone C ha riservato alle ragazze di coach Sassi il derby con San Giorgio alla terza giornata: andata prevista il 2 novembre sul campo di Gossolengo, ritorno fissato il 22 febbraio. Le quattordici squadre impegnate nel campionato osserveranno la sosta natalizia dopo la decima giornata, prevista per il 21 dicembre: il Busa Foodlab chiuderà il 2019 affrontando in casa le liguri dell’Autorev Volley Spezia. In occasione delle festività pasquali il campionato si fermerà sabato 11 aprile per riprendere la corsa verso il finale di stagione il sabato successivo.

Si scenderà in campo anche il 25 aprile, con la regular season che terminerà per Scarabelli e compagne sabato 9 maggio: ultima avversaria della stagione regolare per le biancoverdi sarà il Volley Gussago. Gli eventuali playoff promozione si apriranno il 16 maggio 2020.

Nicolò Premoli