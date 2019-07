Volley, le date della stagione: SuperLega al via il 20 ottobre

I calendari della Serie A Credem Banca, che saranno presentati giovedì mattina alle ore 10.30 al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme, forniscono già due importanti anteprime: le date della stagione e la divisone in due Gironi (Bianco e Blu) della Serie A3 Credem Banca.

Le date della stagione

SuperLega Credem Banca

Inizio Regular Season

20 ottobre 2019

Termine Regular Season

29 marzo 2020

Play Off Scudetto

Quarti di Finale

1, 4/5, 11/12 aprile 2020

Semifinali

18, 20, 23, 25, 28 aprile 2020

Finali

1, 3, 7, 9, 12 maggio 2020

Del Monte® Supercoppa

31 ottobre – 1 novembre 2019

Semifinali

Cucine Lube Civitanova – Modena Volley

Sr Safety Conad Perugia – Itas Trentino

Del Monte® Coppa Italia

Quarti di Finale

22-23 gennaio 2020

Final Four

22-23 febbraio 2020

Serie A2 Credem Banca

Inizio Regular Season

20 ottobre 2019

Termine Regular Season

22 marzo 2020

Play Off Promozione (1 promozione)

Quarti di Finale

29 marzo, 5, 9 aprile 2020

Semifinali

12, 19, 22, 26, 30 aprile 2020

Finali

3, 7, 10, 14, 17 maggio 2020

Del Monte® Coppa Italia

Quarti di Finale

15 gennaio 2020

Semifinali

29 gennaio 2020

Finale

23 febbraio 2020

Serie A3 Credem Banca

Inizio Regular Season

20 ottobre 2019

Termine Regular Season

22 marzo 2020

Play Off Promozione (1 promozione)

Quarti di Finale

29 marzo, 5, 12 aprile 2020

Semifinali

19, 26, 30 aprile 2020

Finali

3, 6, 10, 13, 16 maggio 2020

Play Out (per 4 retrocessioni, oltre alle 4 dirette)

12, 19, 26 aprile, 3, 10 maggio 2020

Del Monte® Coppa Italia

Quarti di Finale

15 gennaio 2020

Semifinali

29 gennaio 2020

Finale

23 febbraio 2020

Serie A3 Credem Banca: i due Gironi della Regular Season – Questa la divisione in due Gironi per la prossima Serie A3 Credem Banca, con due ripartizioni per criterio di vicinanza: 12 squadre nel Girone Bianco, 11 nel Girone Blu che osserverà quindi un turno di riposo per ogni giornata.

Girone Bianco

Mosca Bruno Bolzano

Gamma Chimica Brugherio

Tipiesse Cisano Bergamasco

GoldenPlast Civitanova

Cuneo Volley

Gibam Fano

HRK Motta di Livenza

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro

Tinet Gori Wines Prata di Pordenone

Invent San Donà

ViViBanca Torino

Trentino Volley

Girone Blu

Aurispa Alessano

Corigliano-Rossano Volley

Videx Grottazzolina

BCC Leverano

Menghi Shoes Macerata

Avimecc Modica

GIS Ottaviano

Pallavolo Franco Tigano Palmi

Roma Volley Club

Gestioni&Soluzioni Sabaudia

Maury’s Comcavi Tuscania