Bel tempo sabato, rischio pioggia domenica. E’ il quadro meteo per il week end nel piacentino.

Sabato 13 luglio giornata con cielo tendenzialmente sereno o poco nuvoloso; cambia invece la situazione domenica 14, per la discesa in alta quota di un rapido impulso perturbato che porterà un nuovo calo della pressione e possibilità di piogge, in particolare tra il pomeriggio e la serata.

Domenica scenderanno anche le temperature, con massime in pianura previste intorno ai 28 gradi.