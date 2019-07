Zerba, limitazioni al traffico fino al 30 settembre. Lavori anche sulla strada del Bagnolo e del Cerro

Su alcuni tratti di strade provinciali a Piacenza sono in corso o sono previsti alcuni lavori di messa in sicurezza e di pavimentazione che causeranno limitazioni al traffico. Ecco nel dettaglio tutti gli interventi:

STRADA PROVINCIALE N. 18 DI ZERBA, LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DAL 30 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2019 – Il Servizio Viabilità della Provincia informa che sono in corso di esecuzione lavori di messa in sicurezza del corpo stradale lungo la strada provinciale n. 18 di Zerba. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo, è stata disposta l’istituzione della circolazione veicolare a senso unico alternato, regolato a vista dal 30 luglio al 30 settembre 2019 alla progressiva km 1+700 nel territorio del Comune di Ottone. In tale tratto è stata istituita, inoltre, la limitazione della velocità a 30 km/h, per tutte le categorie di veicoli.

STRADA PROVINCIALE N. 55 DEL BAGNOLO, INTERRUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELLE GIORNATE DEL 30 E DEL 31 LUGLIO – Sono stati programmati lavori di ripristino della pavimentazione bituminosa in tratti vari lungo la strada provinciale n. 55 del Bagnolo. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione del traffico, per tutte le categorie di veicoli, il giorno 30 luglio – dalle ore 13 alle ore 18 – e il giorno 31 luglio – dalle ore 8 alle ore 18 – dal km 4+200 (località Bassano) al km 7+600 (località Bicchignano) nei territori dei Comune di Rivergaro e Vigolzone.

STRADA PROVINCIALE N. 39 DEL CERRO, INTERRUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DALL’1 AL 9 AGOSTO – Sono previsti lavori relativi alla ripresa della pavimentazione bituminosa in tratti vari lungo la Strada provinciale n. 39 del Cerro. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione del traffico, per tutte le categorie di veicoli, dall’1 al 9 agosto 2019 lungo la Strada Provinciale n. 39 del Cerro.