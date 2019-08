13 anni fa la tragedia aerea della Besurica, il ricordo delle vittime

A distanza di 13 anni da quella sera d’agosto del 2006, quando il cargo C-130 di Air Algerie in volo da Algeri a Francoforte sorvolò la città prima del tragico schianto nei campi di Cà degli Ossi, nei pressi della Besurica, Piacenza non dimentica le vittime del disastro aereo: il pilota Abdou Mohamed, il copilota Mohamed Tayeb Bederina e il tecnico di bordo Moustafa Khadid.

Nella mattinata di martedì 13 agosto è stato depositato, ai piedi della stele commemorativa di via Marzioli, il consueto omaggio floreale che l’Amministrazione comunale tributa a nome della comunità piacentina; in serata, alle 18.30, il consigliere Sergio Pecorara parteciperà alla messa nella parrocchia di San Vittore, nel corso della quale verrà rivolto un pensiero ai tre uomini che persero la vita in quelle drammatiche circostanze.