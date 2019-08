A Bettola il ricordo di don Borea, giovane parroco di Obolo fucilato dai fascisti

Presentazione mercoledì a Bettola, nello spazio Molinari in Piazza Colombo, per il libro dedicato a don Giuseppe Borea, parroco piacentino che venne fucilato dai fascisti della Repubblica Sociale Italiana (RSI) l’8 febbraio del 1944.

Il volume, dal titolo “Giuseppe Borea quando l’amore è più forte dell’odio”, scritto da Lucia Romiti per le edizioni Il Duomo, vanta il contributo biografico da parte del giornalista Ermanno Mariani, penna del quotidiano Libertà, e dell’avvocato Corrado Sforza Fogliani, presidente Esecutivo della Banca di Piacenza. Fu presentato per la prima volta l’8 ottobre 2018 nel Salone dei Depositanti di Palazzo Galli della Banca di Piacenza, alla presenza del vescovo Gianni Ambrosio e catturò da subito l’interesse del pubblico.

“Nel tempo della Resistenza al regime nazi-fascista – scrive monsignor Ambrosio nell’introduzione – don Borea era cappellano dei partigiani, ma per lui la gente, viva o morta, non aveva colore. La generosità del suo cuore e della sua mente non è tollerata dal nemico. Per questo divenne oggetto di accuse infamanti e poi condannato a morte, al termine di un processo sommario. Colpendo lui s’intendeva intimidire la Chiesa e il suo prodigarsi accanto alle persone vittime della guerra”.

In tanti hanno preso parte alla nuova presentazione del libro per ascoltare i contorni della vicenda che ruota intorno alla figura di questo parroco, tant’è che i locali messi a disposizione dalla famiglia Molinari non hanno potuto contenere tutti i partecipanti. Principali relatori della serata sono stati Mariani e Sforza Fogliani, in dialogo con don Davide Maloberti, direttore de Il Nuovo Giornale, settimanale della Diocesi di Piacenza-Bobbio, nonché promotore del libro.

Il giornalista ha incentrato il suo intervento sull’attività pastorale del prete – indipendente da quella di partigiano – soffermandosi su quanto egli si fosse prodigato (ancor prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale) per far in modo che a Obolo di Gropparello (dove era parroco) arrivasse e venisse attivata la luce elettrica e l’illuminazione pubblica; intraprese inoltre lavori di restauro alla chiesa e fu sempre ben accolto dai suoi parrocchiani.

Il Presidente Sforza Fogliani si è invece concentrato sul processo farsa che portò al patibolo don Borea. “Con accuse infamanti, rivelatesi poi infondate, – ha sottolineato – venne tratto in arresto e quindi processato dinnanzi al Tribunale Militare Straordinario con il verdetto di condanna a morte per fucilazione, eseguita al Cimitero di Piacenza da un plotone d’esecuzione della Guardia nazionale repubblicana”.

“Oltre a ciò – ha proseguito Sforza – in base ad una legge allora in vigore datata 1936, un cappellano militare – e don Borea tale era, essendo cappellano militare della 38ª brigata della Divisione Valdarda comandata da Giuseppe Prati, occupandosi dell’assistenza spirituale dei partigiani, ma anche di quella dei loro nemici che via via vennero fatti prigionieri negli improvvisati campi di prigionia di montagna – avrebbe dovuto esser sottratto alla giustizia militare ed essere processato da un Tribunale Ordinario”.

Sforza Fogliani ha quindi ricordato anche un altro episodio, “quantomeno curioso nel suo tragico epilogo”, che vide protagonisti l’avvocato Raffaele Cantù e Francesco Daveri: “All’indomani del 25 luglio 1943, scaraventarono giù dalla Pretura un quadro raffigurante il Duce Benito Mussolini. Per questo dovettero darsi alla macchia, fuggendo in Svizzera, e furono condannati in contumacia”.

Hanno quindi preso la parola due nipoti del prete assassinato: Gianpaolo Chinosi, il quale ha confermato la sua opera pastorale e la benevolenza nei suoi confronti da parte dei concittadini di Obolo, e Giuseppe Borea (omonimo, del defunto zio): “Iniziative come queste – ha sottolineato – permettono di tramandare fatti e accadimenti, oltre a fare in modo che si apra il processo di canonizzazione”.

A chiudere la serata il sindaco di Bettola Paolo Negri, che ha ringraziato tutti gli ospiti di un appuntamento “ricco di spunti storici e dall’alto valore morale”.