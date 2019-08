A Ottone residenti e villeggianti insieme per rendere più bello il paese

Nella mattinata di martedi 13 agosto un gruppo di residenti e villeggianti di Ottone (Piacenza) si sono dati appuntamento in Piazza della Vittoria per portare avanti piccole azioni concrete per abbellire il paese dell’Alta Val Trebbia.

I volontari si sono dedicati, in particolare, a rendere più accoglienti e vivaci i giardini Caproni, posizionando nuovi fiori e piante nelle aiuole. Durante la mattina, al gruppo che si era inizialmente trovato si sono aggiunti altri partecipanti: tutti insieme, con spirito di comunità e collaborazione, hanno contribuito alla buona riuscita di questa spontanea iniziativa.

Il gruppo si è ripromesso, nei prossimi giorni, di realizzare ulteriori interventi di questo genere anche in altre zone del paese, per migliorarne il decoro e rendere una delle perle della Val Trebbia ancora più incantevole. “Delle prossime iniziative – fa sapere il Comune di Ottone – verrà data comunicazione preventiva in modo che tutti coloro che volessero partecipare possano farlo, con la convinzione che questi gesti di generosità verso il proprio territorio e il senso di appartenza ad una comunità siano positivamente contagiosi”.

Tra i presenti tante donne frequentatrici di Ottone ed anche il vicesindaco Maria Lucia Girometta, la quale ha ringraziato, anche a nome dell’amministrazione comunale, tutti i partecipanti.