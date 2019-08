Abbonamenti Gas Sales, ultimi giorni di prelazione: dal 2 settembre vendita libera

C’è tempo fino a venerdì 30 agosto per poter rinnovare l’abbonamento in vista della stagione 2019/2020 che vedrà la Gas Sales Piacenza Volley fare il suo esordio nel campionato di SuperLega Credem Banca.

Già tanti tifosi in queste settimane hanno deciso di approfittare della fase di prelazione per sottoscrivere il nuovo abbonamento per non perdersi nessuna delle sfide che vedranno impegnati Fei e compagni: in questa fase la vendita è rivolta agli abbonati della stagione 2018/2019 che potranno rinnovare il loro posto e ai clienti Luce&Gas di Gas Sales Energia che, invece, potranno acquistare un abbonamento scegliendo tra i posti non prelazionati: un’occasione unica, a prezzi vantaggiosi, che la Società ha messo a disposizione dei tifosi biancorossi. A partire dal 2 settembre si aprirà la vendita libera.

PRELAZIONE (dal 24 giugno al 30 agosto 2019) – Gli abbonati potranno rivolgersi presso gli sportelli della Banca di Piacenza e gli sportelli di Gas Sales Energia (confermando settore e posto o cambiando tra quelli disponibili) mentre i clienti Gas Sales Energia, nuovi abbonati, esclusivamente presso gli sportelli di Gas Sales Energia scegliendo tra i posti non prelazionati:

– Abbonamento Numerato Gold euro 155 (intero); euro 135 (ridotto)

– Abbonamento Numerato Silver euro 140 (intero); euro 120 (ridotto)

– Abbonamento Libero euro 110 (intero); euro 95 (ridotto)

– Abbonamento Lupi Biancorossi euro 80 (intero); euro 65 (ridotto)

POST PRELAZIONE (dal 2 settembre 2019) – Le vendite aperte a tutti inizieranno dal 2 settembre 2019. In questa fase sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento unicamente ai prezzi di seguito indicati:

– Abbonamento Numerato Gold euro 195 (intero); euro 165 (ridotto)

– Abbonamento Numerato Silver euro 175 (intero); euro 150 (ridotto)

– Abbonamento Libero euro 140 (intero); euro 120 (ridotto)

RIDUZIONI – Ridotto per Under 18 e Over 65. Ingresso gratuito per Under 8 senza posto a sedere e per tesserati You Energy Volley. Per sottoscrivere l’abbonamento Lupi Biancorossi e conoscere le ulteriori agevolazioni a loro riservate rivolgersi al Club al numero 320/9433667

SOTTOSCRIZIONI – Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario esibire il documento di identità e tessera abbonamento della stagione 2018/2019 (in caso di rinnovo). Per sottoscrivere più abbonamenti, oltre al proprio documento di identità, occorre esibire anche il documento di identità e la tessera abbonamento della stagione 2018/2019 (in caso di rinnovo) delle persone di cui si vuole sottoscrivere l’abbonamento. Per ulteriori informazioni e per conoscere la data e il luogo del ritiro della tessera abbonamento: Tel: 0523.1886341 – E-mail:info@gassalespiacenza.it

Di seguito gli indirizzi dove poter acquistare gli abbonamenti per la stagione 2019/2020. Nelle filiali della Banca di Piacenza per i vecchi abbonati e negli sportelli Gas Sales Energia per i vecchi abbonati e per i clienti Luce & Gas Gas Sales Energia:

SPORTELLI BANCA DI PIACENZA

Sede Centrale Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC) – (due sportelli disponibili)

Agenzia 1 Via Genova, 37 – Piacenza (PC)

Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC)

Agenzia 3 Via Conciliazione, 47 – Piacenza (PC)

Agenzia 4 (Dogana) Via Coppalati, 6 – Le Mose – Piacenza (PC)

Agenzia 6 (Farnesiana) Galleria del Sole, 1/3 – Farnesiana – Piacenza (PC)*

Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC)

Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC)*

Filiale di Casalpusterlengo Via Cappuccini, 3 – Casalpusterlengo (LO)

*Agenzia aperta il sabato mattina

SPORTELLI GAS SALES ENERGIA

Alseno Via F.lli Cervi, 143 – Alseno (PC)

Borgotaro Viale Bottego, 2

Carpaneto Roma, 20 – Carpaneto Piacentino (PC)

Codogno Via Roma, 19 – Codogno (LO)

Cortemaggiore Via Cavour, 27 – Cortemaggiore (PC)

Fidenza Piazza Ponzi, 4 – Fidenza (PR)

Fiorenzuola d’Arda Via Genesio Bressani, 77 – Fiorenzuola d’Arda (PC)

Piacenza Via Borghetto, 48 – Piacenza (PC)

Roveleto di Cadeo, Via Emilia, 65 – Roveleto di Cadeo (PC)

Salsomaggiore Terme Via Valentini, 16 – Salsomaggiore Terme (PR)