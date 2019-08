Al Garilli la festa “Bianch e Russ”, in campo le vecchie glorie del Piacenza

Una serata dedicata ai colori biancorossi nel ricordo di un grande tifoso, Marco Reboli, prematuramente scomparso lo scorso novembre.

E’ la “Festa Bianch e Russ”, organizzata dai ragazzi della Curva Nord e in calendario il prossimo 6 settembre allo stadio Garilli (anche in caso di maltempo). Musica, buon cibo, ma soprattutto la grande passione per il Piacenza, saranno gli ingredienti di un appuntamento che vedrà anche la presentazione della prima squadra e del settore giovanile.

E per l’occasione scenderanno in campo alcuni indimenticati biancorossi, tra cui Gianpiero Piovani, Dario Hubner e Totò De Vitis, che vestiranno la maglia della formazione delle Vecchie Glorie per affrontare la squadra degli ultras in una partita dedicata a Marco.

L’appuntamento è stato presentato allo stadio Garilli nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il responsabile marketing del Piacenza Francesco Fiorani, Eugenio Carli della Curva Nord, presente insieme ad una rappresentanza di tifosi tra cui Davide Reboli, fratello di Marco, che ha voluto ringraziare la società biancorossa, il direttore di Eataly Piacenza Raffaele Fratto, e il consigliere di amministrazione del Piacenza Mario Chitti.

IL PROGRAMMA

– Ore 18: Apertura Stand Gastronomici (Eataly e The Butcher) e aperitivo biancorosso

– Ore 19: Presentazione prima squadra

– Ore 20.30: Presentazione settore giovanile

– Ore 21.30: Memorial Marco Reboli, Squadra Ultras vs Squadra Vecchie Glorie

– Ore 22.30: Musica e intrattenimento

Sarà inoltre presente un banchetto della Curva Nord, con i nuovi capi d’abbigliamento (magliette, cappellini, gadgets); durante la serata è prevista una lotteria a premi e verrà allestita un’area bimbi attrezzata con un gioco a premi.

