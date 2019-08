Nuova area di ricerca ma uguale dispiegamento di forze. Sono più di cento operatori e volontari che dalle prime ore del mattino di sabato 31 agosto hanno iniziato a cercare tracce di Elisa Pomarelli e Massimo Sebastiani nella media e alta Val Chero, a partire dal nuovo campo base situato a Veleia Romana. Siamo nel comune di Lugagnano, al confine con quello di Morfasso.

Nell’area della pro loco sono giunti i vigili del fuoco con l’unità mobile e le squadre specializzate, le unità cinofile, i mezzi e gli operatori del soccorso alpino, i mezzi e i volontari della Croce Rossa di Piacenza (circa 30), la Protezione Civile e gli altri volontari della zona. Nelle foto alcuni momenti delle ricognizioni lungo i boschi.

Foto 2 di 2



Per il soccorso alpino sono presenti alcuni tecnici speleologi per perlustrare alcune zone impervie dell’area di ricerca.

Foto 3 di 4







LE RICERCHE – Al sesto giorno le ricerche di autorità e volontari, coordinate dai carabinieri, procedono dunque dal nuovo campo base di Veleia Romana: dopo l’area compresa tra la Val Riglio e Val Vezzeno, lo spostamento prelude a ricognizioni più a monte e più ad est, in un comprensorio collinare tra la Val d’Arda e la Val Chero. Il personale dei vigili del fuoco è stato attivato anche per le giornate di domenica e lunedì, se nel frattempo non interverranno novità.

Anche in questo caso, dal punto di vista geografico e della presenza di centri abitati, siamo in una vallata secondaria rispetto ad altre valli piacentine. Un terreno che – si presume – Massimo Sebastiani, scomparso insieme a Elisa Pomarelli da domenica, conosca molto bene. Perchè esperto frequentatore di quei boschi.

Sempre impegnati i droni dei vigili del fuoco, i sommozzatori che stanno ispezionando tutti gli specchi d’acqua della zona e i cani molecolari esperti nella ricerca di persone.

IN AGGIORNAMENTO

IL VERTICE IN PREFETTURA – Nella mattinata di venerdì 30 agosto si è tenuto in Prefettura un vertice con le forze dell’ordine e i corpi volontari; tutte le ipotesi sono al vaglio, ma per la Prefettura l’operazione in corso resta una ricerca di persone scomparse senza altre implicazioni.

“Ce la stiamo mettendo tutta – ha sottolineato il Prefetto Maurizio Falco -. Due zone sono state già battute e passiamo ora ad una terza, spostando il campo base; le ricerche con uomini e unità cinofile proseguiranno in un territorio impervio e difficile, perchè i boschi, come ci diceva il sindaco di Gropparello, non sono più quelli di una volta, sono diventati spesso inaccessibili e procurano maggiori difficoltà a coloro che devono cercare una persona”.

Falco ha chiarito che gli operatori e volontari stanno procedendo “con un monitoraggio settoriale molto professionale e ora l’orientamento delle ricerche porta verso quella zona”. “Più tempo passa e più, ovviamente, – ha aggiunto – la vicenda assume contorni diversi, ma noi dobbiamo alle famiglie un grande impegno per le ricerche, che vedono impiegati droni e cani molecolari particolarmente adatti a questo tipo di attività: non tralasceremo nulla di quello che è nelle nostre competenze”.

Alla domanda se Massimo Sebastiani potrebbe essere armato il Prefetto non si è espresso, rimandando la questione alle indagini dei carabinieri: “Tutte le voci che trapelano devono essere valutate nelle attività di indagine”. “Non stiamo brancolando nel buio – ha concluso Falco -, abbiamo uomini che lavorano dalle 6 del mattino con grande impegno anche oltre le loro possibilità”.

Foto 3 di 4







SEBASTIANI AL DISTRIBUTORE – Nelle foto tratte dalle telecamere di videosorveglianza di un distributore nella zona di Carpaneto si vede proprio Massimo Sebastiani: mancano pochi minuti alle 15 e l’uomo si ferma con la propria auto a fare benzina. Elisa non c’è, hanno appena pranzato insieme in un ristorante di Ciriano. Nei fotogrammi registrati si vede l’uomo che scende dall’auto e si rifornisce al distributore self service. L’auto è poi stata trovata parcheggiata a casa dell’uomo.

Gli inquirenti hanno ricostruito i movimenti del 45enne nella giornata di domenica, prima della scomparsa: dopo alcuni lavori in mattinata nell’azienda agricola di famiglia ai Pallastrelli di Castellarquato, l’uomo ha pranzato insieme ad Elisa in un ristorante di Ciriano di Carpaneto. La coppia lascia il locale nel primo pomeriggio e a questo punto della ragazza non si hanno più notizie. Intorno alle 15 Sebastiani si reca da un amico a Sariano di Gropparello, un’ora più tardi si presenta al bar di Celleri di Carpaneto, dove viene visto con i vestiti bagnati. In serata cena con un’amica in un locale di Vigostano di Castellarquato, a mezzanotte l’ultimo avvistamento: il 45enne viene notato camminare lungo la provinciale a Sariano. Avrebbe con sé uno zainetto. Da quel momento anche lui sparisce nel nulla.

I militari dell’Arma hanno diffuso un appello con alcune indicazioni sulla giovane scomparsa: Elisa Pomarelli “nel pomeriggio di domenica 25 agosto si sarebbe recata a Carpaneto Piacentino e di lei non si hanno più notizie dopo una telefonata con i genitori. All’atto della sua scomparsa era vestita con una maglietta nera con la scritta “Armani” e pantaloni beige”. E’ alta circa 1,60 m. Se qualcuno l’avesse notata è pregato avvisare immediatamente il Comando Provinciale Carabinieri di Piacenza o la Compagnia Carabinieri di Fiorenzuola d’Arda ai seguenti numeri:

– 112

– 0523.3411 (Comando Provinciale Carabinieri di Piacenza)

– 0523.244500 (Compagnia Carabinieri di Fiorenzuola d’Arda)

Quanto a Massimo Sebastiani, dai racconti di amici e conoscenti, viene descritto come un uomo tranquillo e piuttosto solitario, qualcuno sostiene che che avesse l’idea di costruirsi un bunker per andare a vivere nei boschi. Pare che la coppia si conoscesse da tempo e che fra i due non vi fosse una relazione sentimentale, ma soltanto un’amicizia.

LE RICERCHE – Il protocollo per le ricerche, sotto il coordinamento della Prefettura, è scattato lunedì pomeriggio. La ragazza sarebbe stata vista in compagnia di un uomo, Massimo Sebastiani di 45 anni, nella mattinata di domenica, quando avrebbero pranzato insieme. Da quanto si è appreso sono stati i familiari della ragazza a denunciarne la scomparsa dopo che quest’ultima non aveva fatto rientro a casa.

La coppia sarebbe stata vista pranzare domenica in un locale di Ciriano; nel pomeriggio il 45enne è stato visto in un bar di Celleri di Carpaneto, pare con addosso vestiti bagnati, e in serata in un ristorante di Vigostano. Già nella notte tra domenica e lunedì, dopo la segnalazione di un parente, carabinieri e vigili del fuoco erano intervenuti nell’abitazione dell’uomo, che si è allontanato lasciando a casa automobile e telefono cellulare.

Su Facebook la sorella della ragazza, Debora Pomarelli, ha lanciato un appello: “Ieri mattina – ha scritto – mia sorella è scomparsa, ha lasciato la casa dei miei genitori verso mezzogiorno e poi non ha più fatto ritorno. È uscito con un uomo di Carpaneto e il suo cellulare l’ultima volta che ha mandato un segnale agganciava la cellula di Cadeo. Mia sorella non si sarebbe mai allontanata da casa propria volontariamente sono quasi 24 ore che non si ha più notizie ovviamente abbiamo già sporto denuncia ai carabinieri, ogni indizio notizia o avvistamento è importantissimo. Se qualcuno dovesse sapere qualcosa mi contatti privatamente o nel caso condividete il post il più possibile grazie”.