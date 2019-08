Alla Biblioteca di Strada serata dedicata alla strage di Bologna

Martedì 6 agosto 2019 alle ore 21, presso la Biblioteca di strada del Comune di Piacenza, si terrà il prossimo appuntamento della rassegna “serate di cultura antimafiosa”.

MEMORIA DEI CADUTI NELLE STRAGI TERRORISTICHE E MAFIOSE:

senza Verità non ci può essere futuro

Serata di MEMORIA ATTIVA per la strage terroristica di Bologna del 2 agosto 1980 e per Nino Agostino, Ida Castelluccio, Beppe Montana, Ninni Cassarà, Roberto Antiochia.

PROGRAMMA.

Introduzione serata

Proiezione di contributi video

Aggiornamenti da Brescello andata e ritorno: ci sono analogie con la situazione piacentina?

Dibattito aperto e brindisi di commiato

LA RESISTENZA DELL’ANTIMAFIA SOCIALE: INCONTRI, TEATRO, MUSICA, LIBRI COME STRUMENTI DI LOTTA ALLE MAFIE.

MARTEDI’ D’ESTATE CON 100X100 IN MOVIMENTO

Serate informative, di cultura ANTIMAFIOSA in collaborazione con cittadini, gruppi, associazioni.

100×100 in Movimento: associazione no profit per la promozione e diffusione della cultura della legalità, della solidarietà e dell’etica ambientale, basata sui principi della Costituzione e la valorizzazione della memoria storica di chi ha operato contro le mafie ed ogni forma di criminalità organizzata.

Per altre info contattare 100x100piacenza@libero.it