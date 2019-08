Altro innesto in difesa per il Piace: Lorenzo Borri. Rinnova Nicco

Continuano i movimenti di mercato in casa Piacenza. Dopo l’ingaggio nelle scorse ore di Luca Milesi dalla Pro Vercelli e la partenza di Jacopo Silva direzione Caserta, la società biancorossa mette a segno un nuovo colpo in difesa con l’acquisto a titolo definitivo dalla Juve Stabia del giovane Lorenzo Borri.

Classe ’97, originario di Poggibonsi, Borri ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2021: cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Empoli ha vestito nelle ultime tre stagioni la maglia del Pontedera in Serie C, collezionando complessivamente oltre cinquanta presenze, di cui trenta nella passata stagione, con due reti.

NICCO RINNOVA – Sempre nella giornata di venerdì è arrivato l’annuncio del rinnovo per Gianluca Nicco, che vestirà biancorosso fino al 30 giugno 2021.

BANIENSCHI CON L’UNDER 17 DELLA ROMANIA – Soddisfazioni arrivano intanto dal settore giovanile con la convocazione di Catalin-Alexandru Banienschi con la nazionale Under 17 della Romania per la Syrenka Cup 2019 in Polonia che si terrà nei primi giorni di settembre.

Foto da ssjuvestabia.it