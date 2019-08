Amico Campus, compie 10 anni l’iniziativa Rotary a favore delle persone disabili

Gruppo Piacentino

(distretto 2050)

IL BLOG

Decima edizione per l’iniziativa “Amico Campus”

L’iniziativa “Amico Campus”, portata avanti dai Rotary Club del Distretto 2050, ha “festeggiato” la decima edizione e si è svolta in quattro località: Amico Campus Montagna-Ponte di Legno dal 17/03 al 21/03; Amico Campus Sport-Vigevano dal 5/05 al 12/05; Amico Campus Lago-Lazise dal 19/05 al 26/05; Amico Campus Terme-Salice Terme dal 2/6 al 9/6.

Oltre quattrocento diversamente abili e loro accompagnatori ha nno potuto godere di una settimana di ferie e di svaghi interamente a carico dei club sponsor. Il Rotary Club Valtidone ha invitato quattro persone disabili e altrettanti accompagnatori del territorio, a Salice Terme, inoltre due soci hanno trascorso la settimana al campus come accompagnatori volontari.

Questa è la testimonianza del nostro Socio: “Si possono proiettare date, numero di edizioni, numero di partecipanti, Amico Campus è soprattutto profonde emozioni e per viverle vi invito ad esserne parte attiva, farne esperienza diretta; raccontarle è difficile, a meno di non avere qualità artistiche, che certamente non mi appartengono! Lunedì 3 giugno 2013 ero pieno di paure, di dubbi quando, indossata la maglietta da volontario Amico Campus, attendevo gli ospiti che rientravano dalle cure termali nella Hall dell’Albergo che ci ospitava a

Salice Terme. Ma che ci faccio qua? Non sono medico, psicologo, come posso essere d’aiuto? Sii sincero, ti sei sempre sentito in difficoltà innanzi alla disabilità, un pendolo fra banali frasi di circostanza ed un insopprimibile

desiderio di fuga”.

“Questi i miei pensieri quando alzato lo sguardo vidi venirmi incontro una Signora, mai vista prima, che mi strinse in un abbraccio e, staccandosi, mi prese il volto fra le mani e sorridendo mi disse: “Che Dio vi benedica, voi rotariani siete degli Angeli!”. Entrato nel Rotary nel 2010 sono diventato rotariano in quel preciso istante, orgoglioso come mai prima di indossare la nostra ruota, liberato dalle mie paure dalle carezze di una Madre. Negli anni successivi ho semplicemente cercato di essere degno delle sue parole. E’ osservando all’opera i tanti rotariani che si prodigano per la riuscita di Amico Campus, che ho visto tradotta in azione concreta il “service Above Self””.

“Ed è grazte ad Amico Campus che ho colto il significato più profondo, l’essenza dell’altro motto che accompagna la nostra vita associativa: “He Profits most who serves best””.

Vittorio Zacconi