Anche nel centro storico di Piacenza spunta l’erba, dove meno te l’aspetti.

Forse l’effetto non sarebbe neppure disprezzabile: un bel prato verde in piazza Cavalli, al posto della pavimentazione a lastroni.

Per ora l’erba, come documentano le foto di un lettore, cresce indisturbata soltanto tra una lastra di pietra e l’altra. Creando un effetto esteticamente forse non proprio azzeccato per il “salotto buono” della città.

Per contro le piante di arredamento collocate in piazzetta S. Ilario sono seccate completamente (vedi scatto sotto).

E ancora, il verde si propaga in via Giordani, sia nei pressi della scuola elementare omonima, che a lato della chiesa di S. Agostino.

Proseguono dunque le segnalazioni dello stato di incuria un cui versano diverse aree della nostra città, puntualmente segnalate dai lettori, come è già accaduto nella zona circostante lo stadio Garilli, a Borgotrebbia e in via XXIV Maggio.

Se volete segnalare situazioni di degrado e trascuratezza degli arredi urbani inviate mail e foto a redazione@piacenzasera.it