Non vedono l’anziano vicino da sei giorni e lanciano l’allarme. Ma era ricoverato a Parma

Lanciano l’allarme perchè non vedevano l’anziano vicino da sei giorni, ma era ricoverato all’ospedale di Parma.

Dopo la chiamata dei vicini, nella mattinata del 30 agosto, l’uomo, un 80enne che vive solo in un’abitazione di via Passerini a Piacenza – retro di via Leonardo da Vinci – era stato cercato a lungo nel suo appartamento dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme ad un’ambulanza della Croce Rossa.

Non avendo trovato tracce, se non il gatto del padrone di casa in buone condizioni, subito erano entrati in azione anche alcune volanti della polizia che si erano recate sul posto.

Dopo alcune verifiche, si è però velocemente riuscito a ricostruire tutta la vicenda: l’anziano era in realtà ricoverato da alcuni giorni a Parma a seguito di un malore.