Dal pomeriggio di mercoledì 7 agosto, il territorio regionale sarà interessato dal passaggio di infiltrazioni di aria più fredda, da ovest, che potrà provocare fenomeni temporaleschi anche intensi, soprattutto sui rilievi.

Ai temporali potranno associarsi fulminazioni, locali grandinate, raffiche di vento e piogge localmente anche di forte intensità. Si prevede un’attenuazione fino all’esaurimento dei fenomeni nella seconda parte della giornata di giovedì 8. Nei giorni successivi rimonterà l’alta pressione. Le temperature, minime e massime, saranno in temporanea riduzione.

Per questo la Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha emesso una nuova Allerta Gialla valida dalle per l’intera giornata di giovedì 8 agosto, per temporali in vigore in tutta la regione.

L’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in stretto raccordo con Arpae E-R, seguirà l’evoluzione della situazione; si consiglia di consultare l’Allerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it.