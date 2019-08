Arzignano e Piacenza in campo nell’esordio di campionato (ore 15) DIRETTA

ARZIGNANO – PIACENZA 0-0 (in campo alle 15)

LA DIRETTA

Parte da Vicenza il campionato del nuovo Piacenza, che domenica (ore 15) al “Menti” di Vicenza affronta la matricola Arzignano.

Gli avversari esordiscono in serie C dopo le due uscite in Coppa Italia Serie C contro Modena (vittoria per 2 a 1 al “Menti) e Virtus Verona (sconfitta per 2 a 0 al “Gavagnin Nocini”).

Tra i biancorossi sono assenti Della Latta (squalificato) e Sylla (infortunato), probabile lo schieramento con il 4-3-1-2 con Cattaneo a supporto della coppia Cacia-Paponi e Silva al fianco di Pergreffi al centro della difesa.

Queste le probabili formazioni della gara:

ARZIGNANO (4-4-2): Tosi; Tazza, Pasqualoni, Bachini, Barzaghi; Pattarello, Maldonado, Balestrero, Perretta; Cais, Rocco. A disp. Amatori, Antoniazzi, Bozzato, Cavaliere, Casini, Hoxha. All. Alberto Colombo.

PIACENZA (4-3-1-2): Del Favero; Zappella, Pergreffi, Silva, Imperiale; Nicco, Giandonato, Marotta; Cattaneo; Paponi, Cacia. A disp. Bertozzi, El Kaouakibi, Nannini, Bolis, Corradi, Forte, Lamesta, Sestu. All. Arnaldo Franzini.

ARBITRO: Federico Longo di Paola (Carrelli-Pragliola).