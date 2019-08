Ancora una volta erba alta ed incuria la fanno tristemente da padrone in alcune zone pubbliche di Piacenza.

Dopo le segnalazioni nella zona circostante lo stadio Garilli, a Borgotrebbia e in via XXIV Maggio, soltanto ieri, 26 agosto, da un nostro lettore arrivavano le foto di alcuni “ciuffetti” d’erba che crescevano incontrastati tra i lastroni di Piazza Cavalli.

Foto 2 di 2



Oggi, 27 agosto, dal “salotto buono” della città ci si sposta in periferia, ma il risultato non cambia: in zona Sant’Antonio-Camposanto Vecchio, precisamente in via Bertucci, la segnalazione di un altro lettore mostra infatti la pista ciclopedonale che porta al ponte per attraversare il canale della fame e in via Aguzzafame invaso da erbacce e dalla vegetazione fitta, rendendo così difficoltoso il transito.

“Non è mai stato effettuato lo sfalcio dell’erba – spiega il lettore – attualmente i vegetali stanno invadendo le vie di transito e in particolare, sulla pista ciclopedonale stanno distruggendo l’asfalto.

Ho già segnalato la situazione alle varie mail messe a disposizione del comune – fa sapere – e a quelle degli uffici preposti, ma oltre a non aver visto interventi non ho avuto neanche un cenno di risposta”.

Se volete segnalare situazioni di degrado e trascuratezza degli arredi urbani inviate mail e foto a redazione@piacenzasera.it