Atletica Piacenza, il macedone Stamenov quarto nel salto in alto al debutto in nazionale maggiore

Proseguono le avventure internazionali di Nasko Stamenov.

Il portacolori dell’Atletica Piacenza e studente modello del liceo Respighi di Piacenza è stato protagonista e trascinatore della nazionale maggiore macedone, all’interno della serie D della Coppa Europa, tenutasi a Skopje, Macedonia, dal 9 all’11 di agosto.

Dopo la positiva esperienza svedese a Boras, in occasione dei Campionati Europei u20, Nasko ha infine fatto ingresso nell’atletica dei grandi, cimentandosi addirittura in due gare.

Nel salto in alto si è classificato al quarto posto, valicando per l’ennesima volta in questa stagione la ragguardevole misura di 1,95m.

A sorpresa, per esigenze di squadra, Nasko ha dovuto “coprire” il salto triplo: impresa in cui è riuscito con 12,41m, misura non scontata per un non addetto.

Ora finalmente il portacolori biancorosso avrà occasione di riposare, dopo le fatiche internazionali e prima degli imminenti impegni agonistici autunnali.