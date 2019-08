Bakery Piacenza, il calendario delle amichevoli precampionato

Primi impegni di campo per la nuova Bakery Piacenza. Dopo una settimana di duro lavoro fisico in palestra, la società ha disposto una fitta rete di amichevoli al fine di arrivare nel migliore dei modi ad affrontare l’ostico girone C.

Il Campionato avrà inizio il 28 settembre al PalaBakery contro la storica rivale Cento.

Queste le amichevoli pre-stagione:

– Mercoledì 28 agosto, ore 18.00 vs. Urania Milano (A2) @Milano

– Sabato 31 agosto, ore 18.00 vs. Lumezzane (serie C) @PalaBakery

-Mercoledì 4 settembre, ore 20.00 vs. Piadena (serie B, girone B) @Piadena

-Sabato 7 settembre, ore 18.00 vs. Olginate (serie B, girone B) @PalaBakery

-Martedì 10 settembre “Torneo di Bernareggio”, ore 21.00 vs. Vigevano (serie B, girone B)

– Giovedì 12 settembre “Torneo di Bernereggio” ore 19.00/21.00 vs. Bernareggio (serie B, girone B) / Oleggio (serie B, girone A)

– Domenica 15 settembre “Torneo a Bernareggio” orario da stabilire per le FINALI

– Mercoledì 18 settembre, ora DA DEFINIRSI vs. Soresina (serie B, girone B) @Soresina

– Venerdì 20 settembre, ore 19.30 vs. Ozzano (serie B, girone C) @PalaBakery