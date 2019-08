Bakery, prova positiva nel primo test stagionale contro Urania Milano

Primo test preseason positivo per la Bakery Piacenza che ha affrontato la neopromossa in serie A2 Urania Milano in una sfida che si conclude in favore di quest’ultimi per 3 parziali a 1.

Il roster a disposizione di coach Campanella era al completo: l’allenatore biancorosso ha esordito con il quintetto Maggio, Bruno, Artioli, De Zardo e Cena. Il primo quarto è stato di altissimo livello, con giocate da entrambe le parti. I primi 10 minuti si sono conclusi sul punteggio di 24-23, con sei biancorossi a segno ed Artioli a quota 8 punti. Una Bakery compatta e unita fa vedere bellissimi spunti, pochissime sbavature, e si dimostra in gran forma.

Nel secondo quarto svanisce un po’ di lucidità, e Milano fa la voce grossa con i numerosi tiri da 3. Il punteggio dice 23-12, con Cena, De Zardo e Bruno a segno. Grandi prove difensive da parte di Orlandi e Pedroni che oppongono con grinta ogni incursione milanese.

Il terzo quarto è dominato in gran parte da un ragazzo classe 2000: Liam Udom. L’ex Firenze mette a referto 8 punti e un’ottima fase difensiva che regala il terzo quarto alla Bakery sul punteggio di 23-17. Nei 10 minuti giocati in maniera egregia dalla Bakery, Bracchi e Pedroni siglano le loro prime gioie. Da sottolineare i primi 5 minuti, con Piacenza capace di piazzare un 7-0 di parziale. Un po’ di preoccupazione vissuta dalla Bakery per Roberto Maggio, che in seguito ad uno scontro è uscito dal parquet dolorante. Colpo prontamente assorbito dal play ex Forlì che è rientrato in partita a due minuti dal termine del quarto parziale.

L’ultimo quarto parte all’insegna di De Zardo e Artioli che piazzano il 7-2 iniziale, seguito dai primi due punti del classe 2001 Orlandi. L’Urania sale di colpi ed inizia a sfruttare la stanchezza di Piacenza. Sul finale due belle triple da parte di Pedroni e Bracchi fissano il punteggio sul 18-17 in favore di Milano. Una Bakery convincente tiene testa all’Urania Milano per tutti e quattro i periodi.

Come ha sottolineato coach Campanella “è stata una prova alquanto positiva, che ha dato la possibilità a tutti i membri del roster di entrare sul parquet e dare un contributo. Nonostante il punteggio dei parziali ( 3-1 pro Milano) le note positive sono numerose”. Il prossimo appuntamento sarà tra 3 giorni al PalaBakery contro Lumezzane, franchigia militante in serie C. Palla due alle 18 di sabato 31 agosto.

Urania Milano-Bakery Piacenza (24-23; 23-12; 17-23; 18-17)

Bakery Piacenza: Maggio 6, Udom 11, Pedroni 4, Artioli 10, Orlandi 2, Bruno 12, De Zardo 12, Cena 7, Birindelli 4, Bracchi 7. All. Campanella, Brambilla

Urania Milano: Piunti, Pagani, Negri, Benevelli,Marchetti, Montano, Piatti, Giardini, Raivio, Bianchi, Sabatini All.Villa