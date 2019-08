Bakery, Zamboni inquadra la stagione delle giovanili “Obiettivo creare giocatori per la prima squadra”

Per l’ennesimo anno, a braccetto con la prima squadra, riparte anche l’attività del settore giovanile della Bakery Piacenza, vero “fiore all’occhiello della società biancorossa”.

“La Bakery Academy – spiega la società in una nota – negli anni è stata capace di sfornare diversi talenti che proprio oggi fanno parte del roster che andrà ad affrontare la stagione di Serie B, cosa di cui il presidente Beccari è molto entusiasta ed orgoglioso. Gran merito dello sviluppo delle giovanili va dato al responsabile su tutte le linee Simone Zamboni, che al sesto anno in biancorosso ha voluto spiegare l’attività Academy per la stagione 2019/2020″.

“Il 26 agosto è ricominciata l’attività di molti dei nostri gruppi giovanili – commenta Zamboni -: i gruppi di under 18, 16, 15, 14 e 13, dopo due mesi di relax, hanno ripreso ad allenarsi agli ordini dello staff al completo. Abbiamo lasciato i ragazzi a giugno scorso in maniera positiva, dopo aver terminato un’esaltante stagione che ha regalato diverse gioie. Siamo ripartiti con l’entusiasmo a mille, con voglia di puntare sempre più in alto”.

Ricominciamo a lavorare con l’obiettivo di creare giocatori per la prima squadra – aggiunge il responsabile delle giovanili -, consapevoli che con i risultati tangibili avuti con Bracchi e Orlandi (oggi inseriti nella rosa della B), e gli altri ragazzi che orbiteranno attorno alla prima squadra, la strada è quella giusta”.

“Quest’anno ci saranno novità importanti – spiega poi Zamboni -: la maggiore novità riguarda la collaborazione con Podenzano, che porterà alla creazione di gruppi comuni per U16 e U15 con base a Piacenza e U14 che invece si allenerà e disputerà le partite sotto il nome di Bakery Podenzano. Un ulteriore passo per lo sviluppo dei settori giovanili e della provincia di Piacenza. Siamo molto contenti della collaborazione con Basket Podenzano e la loro prima squadra, con cui giocheranno diversi nostri giovani agli ordini di coach Claudio Coppeta”.