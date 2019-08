Bando alloggi Erp e vicinato solidale, le news di Informasociale

Le informazioni di Informasociale su PiacenzaSera.it: ecco tutte le novità dello sportello del comune di Piacenza anche sulla nostra testata.

NEWSLETTER INFORMASOCIALE – 7/2019

ERP, FINO AL 31 AGOSTO APERTO IL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

I cittadini con determinati requisiti economici, oggettivi e soggettivi possono presentare domanda per l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica (o “case popolari”). Fino al 31 agosto 2019 è aperto un nuovo bando: per ricevere assistenza nella compilazione è possibile rivolgersi presso i Caf convenzionati con il Comune di Piacenza.

APERTE LE DOMANDE PER LE RICHIESTE DI “CAMBIO ALLOGGIO”

Fino al 31 agosto è aperto il bando per la formazione di una graduatoria per l’accesso alla mobilità degli assegnatari di alloggi di Edilizia residenziale pubblica. La graduatoria sarà pubblicata entro il 30 novembre.

ISCRIZIONE ALLE MENSE E AL TRASPORTO SCOLASTICO

Entro il 10 agosto è possibile iscriversi online, sul sito comunale, per poter usufruire del trasporto scolastico. Fino al 10 settembre sono invece aperte le iscrizioni alle mense sul portale Ecivis.

VICINATO SOLIDALE, DOMANDE FINO AL 16 SETTEMBRE

Prorogato fino al 16 settembre il termine per presentare le domande per il progetto che mette a disposizione posti letto per studenti fuori sede, in cambio di un servizio sociale di tre ore settimanali per 10 mesi.

TENTATA TRUFFA, IL COMUNE E ACER: “NESSUN OPERATORE PROMUOVE BONUS ENERGETICI A DOMICILIO”

Dopo la segnalazione di alcuni cittadini, il Comune di Piacenza e Acer ricordano che nessun operatore dei due enti promuove, a domicilio, agevolazioni sulle tariffe idriche ed energetiche.

FINO AL 29 AGOSTO ATTIVI I CENTRI CLIMATIZZATI PER LA TERZA ETÀ

Nei pomeriggi estivi del martedì, mercoledì e giovedì verranno allestiti alcuni centri d’incontro climatizzati dedicati agli anziani, in collaborazione con le associazioni di volontariato.

PORTIERE SOCIALE DI CONDOMINIO, SELEZIONE APERTA PER DUE GIOVANI

Convenzione tra Acer e Comune di Piacenza per migliorare la convivenza all’interno dei complessi immobiliari di Edilizia residenziale pubblica. Domande entro il 10 settembre. La documentazione per la partecipazione alla selezione può essere ritirata presso la sede di Acer Piacenza in via XXIV Maggio 28, Piacenza, presso l’Ufficio protocollo oppure è scaricabile sul sito internet di Acer.

ANDIAMO IN GITA A PIACENZA: IL CALENDARIO DI AGOSTO DELLE INIZIATIVE PER LA TERZA ETÀ

Visita al castello di Gropparello e al paese delle favole Bersani. Partenza al mattino con bus GT dal parcheggio Cheope (lato banca) e rientro nel pomeriggio. In mattinata visita guidata all’affascinante Castello di Gropparello e al borgo delle favole “I Bersani”. Dopo il pranzo libero, al pomeriggio una visita a sorpresa. Costo della visita guidata 15€ con prenotazione obbligatoria, contattando in orario mattutino l’ufficio Attività socio-ricreative (via Taverna 39, tel 0523/492724).

EMPORIO SOLIDALE, LE CHIUSURE DEL MESE DI AGOSTO

L’Emporio, con sede in via Primo Maggio 62, è un supermercato nel quale è presente una gamma di prodotti essenziali per la vita quotidiana delle famiglie: alimenti, prodotti per la casa e l’igiene personale e sarà chiuso per la pausa estiva da martedì 13 a lunedì 26 agosto. Per accedere all’Emporio è necessario presentare domanda presso i centri di ascolto di Auser, Croce Rossa e Caritas oppure, per chi è già in carico ai Servizi sociali, presso il proprio assistente sociale.

CHIUSURE DELL’INFORMASOCIALE DI VIA TAVERNA

Fino al 31 agosto, lo sportello InformaSociale di via Taverna resterà chiuso al sabato per l’orario estivo. Entrambi gli sportelli InformaSociale resteranno chiusi anche giovedì 15 e venerdì 16 agosto in occasione della festività di Ferragosto.

ORARIO ESTIVO DEGLI SPORTELLI INFORMAFAMIGLIE

Gli Sportelli InformaFamiglie alla Galleria del Sole e di via La Primogenita resteranno chiusi da giovedì 8 a lunedì 19 agosto compresi. Lo Sportello InformaFamiglie&Bambini del Centro per le Famiglie Galleria del Sole resterà chiuso anche sabato 24 e 31 agosto.

____________________________________________________________________________________________________________________________

NOTIZIE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE

INCONTRO INFORMATIVO DI PRESENTAZIONE SUI CORSI PREPARTO

Sabato 24 agosto alle ore 9.00 si terrà la presentazione dei corsi pre-nascita per mamme che partoriranno nel mese di Novembre 2019, a cura delle ostetriche dell’Ausl e del Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza. L’incontro è ad accesso libero e si svolgerà alla Galleria del Sole n.55 – Centro Civico Farnesiana.

PERLAMAMMA – GINNASTICA IN GRAVIDANZA

Lunedì 19 e lunedì 26 agosto alle ore 10.30 presso il Centro per le Famiglie Galleria del Sole si terranno gli incontri di Ginnastica in gravidanza. È sempre possibile iscriversi e la prima lezione di prova è gratuita. Informazioni allo Sportello InformaFamiglie&Bambini.

—

Per ricevere mensilmente gli aggiornamenti è possibile iscriversi alla Newsletter InformaSociale tramite l’apposito box a disposizione sul sito www.comune.piacenza.it/informasociale

__________________________

A cura di

InformaSociale

Via Taverna, 39 – tel. 0523/492731 – fax 0523/492736

informasociale@comune.piacenza.it

Via XXIV Maggio, 28 – tel. 0523/492022 – fax 0523/492556

informahandicap@comune.piacenza.it

www.comune.piacenza.it