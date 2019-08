Boschi sarà il capitano della Canottieri Ongina

Il palleggiatore parmigiano – al secondo anno in giallonero – ricoprirà i gradi in squadra. Assegnati i numeri di maglia

La Canottieri Ongina ha scelto il suo capitano: a ricoprire i gradi della formazione piacentina (militante in serie B nel girone B) sarà il palleggiatore Federico Boschi. Regista parmigiano classe 1987, è al suo secondo anno in maglia giallonera e con le sue doti caratteriali oltre che tecniche è stato individuato come capitano del gruppo nuovamente affidato a coach Mauro Bartolomeo. In carriera Boschi vanta anche 31 presenze in A1 con Piacenza.

Nel frattempo, sono stati assegnati i numeri di maglia per la stagione ’19-’20.

Bara Fall #1

Riccardo Ferrari Ginevra #4

Federico Boschi #5

Corrado Rossi #6

Henry Miranda #7

Alessio Perodi #8

Ousse Pené #9

Beppe De Biasi #10

Mattia Cereda #12

Sandro Caci #13

Denis Kolev #14

Lucio Piazzi #15

Nicola Amorico #18.

Nella foto di Andrea Scrollavezza, Federico Boschi (Canottieri Ongina) durante i primi allenamenti della nuova stagione

Ufficio stampa Canottieri Ongina

Luca Ziliani