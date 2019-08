Caccia, Molinari (Pd): “Riconoscere e tutelare la braccata”

Depositata oggi una risoluzione a prima firma Gian Luigi Molinari (Pd) sulla caccia di braccata. “Un metodo di prelievo estremamente diffuso in Emilia-Romagna e più in generale in tutta Italia – chiarisce il Consigliere regionale piacentino – che da sempre unisce efficacia nell’azione e, attraverso l’aspetto aggregativo, responsabilizza cacciatori e intere comunità al controllo capillare del territorio.”

Nonostante la nuova Legge regionale ed il Piano Venatorio collegato che individuano ed affidano ai vari ATC un ruolo centrale nell’organizzazione e nella gestione dell’attività venatoria, la caccia di braccata, si sottolinea nella risoluzione Pd, è “l’unico strumento – scientificamente provato – in grado di contenere la proliferazione delle popolazioni di cinghiali particolarmente diffusi nei nostri appennini”. “La caccia di selezione – prosegue Molinari – può essere uno strumento integrativo ma assolutamente non sovrapponibile alla braccata, perché agisce su numeri infinitamente inferiori rispetto ai metodi tradizionali.”

In ragione di ciò, la risoluzione a prima firma Molinari chiede “un impegno della Giunta regionale ad agire su Ispra (l’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale) per la dovuta approvazione alla caccia di braccata che deve unirsi ad un’azione di revisione della Legge n.157 per arrivare al riconoscimento e valorizzazione del ruolo dei coadiutori e selettori quali “operatori abilitati” ai piani di controllo”.

“La braccata – conclude il consigliere piacentino – deve tornare ad essere considerata uno strumento unico che unendo cultura e socialità consente di operare efficacemente e in sicurezza anche nelle zone dove l’attività venatoria è preclusa.”